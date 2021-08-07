Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır. Aşure günü ne zaman? Aşure günü 2021 ne zaman başlıyor? Muharrem ayı tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından dini günler takvimi açıklandı.

2021 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

1 MUHARREM 1443 9 AĞUSTOS-2021 PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1443 18 AĞUSTOS-2021 ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure… Muharrem ayının onuncu günü...

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1442 14 OCAK-2021 PERŞEMBE ........ 1 RECEB 1442 13 ŞUBAT-2021 CUMARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 6 RECEB 1442 18 ŞUBAT-2021 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1442 10 MART-2021 ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1442 14 MART-2021 PAZAR ........... 14 ŞABAN 1442 27 MART-2021 CUMARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1442 13 NİSAN-2021 SALI RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1442 08 MAYIS-2021 CUMARTESİ KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1442 12 MAYIS-2021 ÇARŞAMBA AREFE 1 ŞEVVAL 1442 13 MAYIS-2021 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1442 14 MAYIS-2021 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1442 15 MAYIS-2021 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1442 11 HAZİRAN-2021 CUMA ........ 1 ZİLHİCCE 1442 11 TEMMUZ-2021 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1442 19 TEMMUZ-2021 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1442 20 TEMMUZ-2021 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1442 21 TEMMUZ-2021 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1442 22 TEMMUZ-2021 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1442 23 TEMMUZ-2021 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1443 9 AĞUSTOS-2021 PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1443 18 AĞUSTOS-2021 ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1443 08 EYLÜL-2021 ÇARŞAMBA ........ 1 R.EVVEL 1443 07 EKİM-2021 PERŞEMBE ........ 11 R.EVVEL 1443 17 EKİM-2021 PAZAR MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1443 06 KASIM-2021 CUMARTESİ ........ 1 C.EVVEL 1443 05 ARALIK-2021 PAZAR ........