'BÖYLE BİR KIZ ÇOCUĞUN OLMALI'

Çağla Şıkel, çimlerin üzerinde bir kız çocuğunu öperken çekilen fotoğrafına, annesi Asuman Şıkel'in cümlesine de yer verdi. Şıkel, paylaşımına "Annem diyor ki: İşte tam da böyle bir kız çocuğun olmalı senin" notunu düştü.

Manken, bu pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.