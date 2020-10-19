Asuman Krause'nin sunuculuğunu yaptığı yemek yarışması Asuman'la Sevgili Dünürüm ilgiyle izleniyordu. Show TV'de yayınlanan yarışmanın yayın akışında olmaması Asuman'la Sevgili Dünürüm neden yok, final mi yaptı? Sorularını gündem konusu yaptı. Peki 16 Ekim haftanın finalinde Asuman'la Sevgili Dünürüm kim kazandı?

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM FİNAL Mİ YAPTI?

Asuman'la Sevgili Dünürüm bu hafta Show TV yayın akışında görülmüyor. Asuman'la Sevgili Dünürüm'ün yayından kaldırıldığı konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

16 EKİM'DE KİM KAZANDI?

Asuman'la Sevgili Dünürüm'de bu haftanın kazananı Ebru ve ailesi ile Zeynep ve ailesi oldu.

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM FORMATI NEDİR?

Hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de ekrana gelen Asuman'la Sevgili Dünürüm hafta boyunca anne, kayınvalide ve gelinlerden oluşan beş ayrı takım yarışıyor. Programda haftanın kazananı 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Gelinler yemekleri hazırlıyor, dünürler de onlara mentorluk yapıyor. Büyük ödülü kazanmak için kolları sıvayan gelinlerin ve dünürlerin lezzet yarışı, Asuman Krause'nin muhteşem sunumuyla eğlenceli bir hal alıyor.