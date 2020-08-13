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Gelinlerin ve dünürlerin birbirinden eğlenceli anlarının ekrana geldiği tanıtımda Asuman Krause'nin muhteşem sunumuyla program adeta bir eğlence şölenine dönüşüyor. Birbirinden lezzetli yemekleri hazırlayan gelinler kıyasıya bir rekabete girerken dünürlerin söylediği iddialı sözler çekişmeli anların yaşanacağını gösteriyor.

Asuman'la Sevgili Dünürüm Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da SHOW TV'de!

İşte Asuman'la Sevgili Dünürüm’ün tanıtımı;