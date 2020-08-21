Asuman'la Sevgili Dünürüm birincisi kim olacak? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Ekranların yeni lezzet yarışması olan Asuman'la Sevgili Dünürüm'de her gün bir gelin ve dünürler yemek yaparken diğer gelinler de puan veriyor. Haftanın birincisi ise büyük ödülün sahibi oluyor. İşte Asuman'la Sevgili Dünürüm'de haftanın finalinde yaşananlar...
ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM BİRİNCİ KİM OLACAK?
Asuman'la Sevgili Dünürüm'de bugün; gelin Zeliha Kaya, teyzesi Fatma Polat ve kayınvalidesi Emine Öztürk yarışıyor. Günün menüsü şehriyeli tavuk çorbası, ara sıcak olarak kuru dolma, ana yemekte bulgur pilavı eşliğinde sebzeli Alinazik, roka salatası ve yalancı tavuk göğsü oluyor. Kıyasıya geçen lezzet yarışında haftanın kazananı belli olacak.
ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM YARIŞMASININ KONSEPTİ
Asuman'la Sevgili Dünürüm'de lezzet ustası olmaya aday gelinler, anne ve kayınvalidesiyle bir olup mutfağa giriyor; birbirinden nefis yemekleri tadıp puan vermekse diğer gelinlere düşüyor.
Hafta boyunca anne, kayınvalide ve gelinlerden oluşan beş ayrı takımın yarıştığı programda haftanın kazananı 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Gelinler sevgilerini de katarak en güzel yemekleri hazırlıyor, dünürler onlara mentorluk yapıyor. Büyük ödülü kazanmak için kolları sıvayan gelinlerin ve dünürlerin lezzet yarışı, Asuman Krause'nin muhteşem sunumuyla eğlenceli bir şölene dönüşüyor.
Her gün ayrı bir sofrada buluşan gelinlerse rakip takımın menüsünü önce yorumluyor, sonra puanlıyor.
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