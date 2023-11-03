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        Haberler Magazin Asuman Krause'nin tedirgin anları - Magazin haberleri

        Asuman Krause'nin tedirgin anları

        Bir dönem podyumların aranılan mankenlerinden olan Asuman Krause, Etiler'de bir erkek arkadaşıyla görüntülenince panikledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:29
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Asuman Krause, Etiler'deydi.

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          Mankenlikten sonra şarkıcılıkta aradığını bulamayan Asuman Krause, son dönemlerde sunuculuk yaparak yoluna devam ediyor.

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          Geçtiğimiz gün bir erkek arkadaşı ile iş görüşmesi yaptığını söyleyen Asuman Krause, fotoğraflarının çekildiğini görünce tedirgin oldu.

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          Asuman Krause'nin yanındaki arkadaşı ise çok rahat tavırlar sergiledi.

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