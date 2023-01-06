Asuman Kerkez’e ödül

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Akademisyen-Yazar ve Televizyon Programcısı Asuman Kerkez’in Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur, Gourmand Uluslararası Yemek Kitapları Yarışması’nda “best in the world” kategorisinin bu yılki kazananı oldu.

Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur’da, bulgurun tarihçesi, türleri, tüketim önerileri ve kolay bulunabilir malzemelerle evde pişirilebilecek tarifler bulunuyor.

Anadolu topraklarının sahip olduğu mutfak hazinesinde 240 bulgur köftesi çeşidini kayıt altına alan Asuman Kerkez, bir dönemin hafızasının kaybolmaktan kurtulduğunu belirtti.

Kerkez hedefinin bulguru her alanda profesyonel çalışmalar yaparak markalaştırmak olduğunu ifade etti.