Astsubay, polis sevgilisi ile ölü bulundu! Altından cinayet çıktı!

Son dakika: Astsubay, polis sevgilisi ile otomobilin yanında kanlar içinde ölü bulundu! Olayın perde arkası şoke etti!

DHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde astsubay Burkay Urcan (28), polis memuru sevgilisi Kübra Açar´ı (24) tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi´nde rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana geldi.

İddiaya göre silah sesi duyan, rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde, otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını gördü.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi.

Jandarma, cansız bedenlerin, Bandırma Jandarma Komutanlığı´nda astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü´nde polis memuru Kübra Açar'a ait olduğunu saptadı.

Açar ve Urcan´ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, ilk incelemede Burkay Urcan´ın, tabancayla Kübra Açar´a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.