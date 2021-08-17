Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının yayımlandığı bildirildi.

Detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşabileceği kaydedildi.