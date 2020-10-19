Astsubay emeklisi evinin bahçesini "ceviz işleme atölyesi"ne dönüştürdü

Orta Mahalle'de ikamet eden 62 yaşındaki Uluyol, 90 dönüm büyüklüğündeki arazisinden elde ettiği cevizleri işlemek amacıyla çalışma başlattı.
Cevizleri dalında ucuza satmak yerine işleyerek katma değerli ürüne çevirmek isteyen Uluyol, eşi Nevin Uluyol ile kurduğu basit düzenekle ayıklama, yıkama, ayrıştırma ve kurutma işlemi yapıyor.
Ergün Uluyol, AA muhabirine, emekli olduktan sonra ceviz üreticiliğine başladığını söyledi.
İlçenin çiftçilik yapmak için uygun olduğunu belirten Uluyol, "25 yıl çalışıp emekli olduktan sonra memleketim Gölpazarı'na yerleştim, tarla aldık, bahçe kurduk ve bu şekilde yaşantımızı devam ettiriyoruz. Bu bölgenin aroması çok farklı, sanayi kuruluşu yok, kirli hava yok. Kirli hava olmadığı için bütün meyve ve sebzelerin tat oranı çok farklı." ifadelerini kullandı.
Uluyol, ürünü katma değerli hale getirebilmek için bir sistem kurmaya karar verdiğini anlattı.
Makinede ayıklayıp sınıflandırdığı ürünü kurutarak pazarladığını dile getiren Uluyol, "İhracatçılar geliyor, toptan ürün istiyorlar, onlara tedarik ediyoruz. Geçen yıl 6,5 ton kuru ceviz çıktı, bu yıl beklentim 15 ton." bilgisini paylaştı.
- "Tam kapasiteyle 50 tonun üzerinde ceviz almayı düşünüyorum"
Uluyol, planlı büyüme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Kapasitesini geliştirerek verimi artırmak istediğini vurgulayan Uluyol, "90 dönümlük bahçemde 2 bin fidanım var. Tam kapasiteli olduğunda 50 tonun üzerinde ceviz almayı düşünüyorum. Türkiye genelinde büyük bahçelere giderek kurslara katılıyorum ve öğrendiklerimi burada uyguluyorum. Ayrıca öğrendiklerimi buradaki insanlarımıza aktararak onları iyi tarıma yönlendirmek için mücadele ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Nevin Uluyol ise her geçen yıl ürünlerinin daha da arttığını söyledi.
Bu işe hobi olarak başladıklarını anlatan Uluyol, "Daha sonra verim hep arttı. Hobi olmaktan çıktı, sanayileşmeye gidiyoruz neredeyse. Bu işi yapmaktan memnunuz, her yıl verimimiz artıyor, yetişemiyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!