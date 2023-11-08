Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ASTSUBAY ALIMI MSB BAŞVURU EKRANI 2023 | MSB duyurdu: TSK muvazzaf astsubay alımı şartları neler, başvurular nasıl yapılıyor?

        MSB duyurdu: Astsubay alımı başladı! Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri

        Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay istihdam edileceği açıklandı. Astsubay alımı başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden 7 Kasım itibarı ile başladı. Bu noktada gözler "Astsubay alımı şartları neler ve başvurular nasıl yapılır?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 TSK muvazzaf astsubay alımı başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türk Silahlı Kuvvetleri astsubay alımı başvuruları başladı. MSB tarafından yayımlanan 2023 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu ile başvuru detayları belli oldu. Peki, astsubay alımı şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

        • 3

          ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE MEREDEN YAPILIR?

          Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Adayların ön başvuru için 2022 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, geçmiş yıllara ait KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.

          2022 ve 2023 yılı KPSS P3’den her ikisine de katılmış olan lisans mezunu adayların en yüksek puanı değerlendirmeye alınacak, 2021 ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate alınmayacaktır.

          ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

        • 5

          MUVAZZAF ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          (1) 01 Ocak 2023 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

          (a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1998 ve daha sonraki doğumlular),

          (b) Lisans (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil) düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 ve daha sonraki doğumlular),

          (2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.)

          (3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

          2023 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Habertürk Anasayfa