ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE MEREDEN YAPILIR?

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Adayların ön başvuru için 2022 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, geçmiş yıllara ait KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.

2022 ve 2023 yılı KPSS P3’den her ikisine de katılmış olan lisans mezunu adayların en yüksek puanı değerlendirmeye alınacak, 2021 ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate alınmayacaktır.

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