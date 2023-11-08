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        Haberler Gündem Astsubay alımı başvuruları başladı mı? Muvazzaf astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

        Muvazzaf astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

        Türk Silahlı Kuvvetleri; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay istihdam edileceğini duyurdu. 2023 yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini başvuru kılavuzu ile başvuru tarihleri ve şartları netlik kazandı. Peki, "Astsubay alımı başvuruları başladı mı? Muvazzaf astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" İşte muvazzaf astsubay alımı başvuru detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 20:43 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:43
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        • 1

          Türk Silahlı Kuvvetleri astsubay alımı başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden 7 Kasım itibarıyla başladı. Başvurular çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Peki, "Muvazzaf astsubay alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" İşte ayrıntılar...

        • 2

          ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

        • 3

          ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE MEREDEN YAPILIR?

          Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Adayların ön başvuru için 2022 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, geçmiş yıllara ait KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.

          2022 ve 2023 yılı KPSS P3’den her ikisine de katılmış olan lisans mezunu adayların en yüksek puanı değerlendirmeye alınacak, 2021 ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate alınmayacaktır.

          ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

        • 5

          MUVAZZAF ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          (1) 01 Ocak 2023 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

          (a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1998 ve daha sonraki doğumlular),

          (b) Lisans (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil) düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 ve daha sonraki doğumlular),

          (2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.)

          (3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

          2023 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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