https://www.youtube.com/watch?v=nGaP7SYnjio&feature=youtu.be

Astronot Paolo Nespoli'den karantina tavsiyeleri: "Bakış açımı değiştirerek akıl sağlığımı korudum"

Paolo Nespoli, uzun süreliğine uzay görevine giden en yaşlı astronot.

Nespoli, 3 kez uzaya çıktı, toplamda 313 gün kaldı.

BBC Türkçe'ye karantina tavsiyeleri veren İtalyan astronot, uzay aracının içerisinde güvende olduğunu düşünerek ruh sağlığını koruduğunu söylüyor, "Dışarıda olsaydım, ölürdüm" diyor.

Bir rutin oluşturmanın önemini vurgulayan Nespoli, NASA'nın ufak bir alanda çok sayıda insanın etkili bir şekilde çalışması ve iletişim kurması için önerilerini de anlattı.

Uzaya ikinci yolculuğu sırasında annesini kaybeden astronot, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sevdiklerinin cenazelerine katılamayanlara da acılarını hafifletmek için tavsiyeler verdi.

BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?

TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?

KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?

SON VERİLER NEREDE? - Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosu

BELİRTİLER - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?

VÜCUDA ETKİLERİ - İnsan bedeninde ne değişimlere yol açıyor?

NASIL KORUNURSUNUZ? - Hangi önlemleri alabilirsiniz?

COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler