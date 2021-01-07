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ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Dış basın 'son dakika' gelişmeleri anbean duyurdu. Washington sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kongre polisi göstericilerle mücadele etmek için destek kuvvet istedi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Trump'ın seçici kurul oylarını tasdik etmeme yolundaki çağrısını geri çevirdi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger, "Bu bir darbe teşebbüsüdür" değerlendirmesi yaptı. Trump olayların çığırından çıkmasının ardından itidal çağrısında bulundu. Trump ayrıca bir video yayınlayarak, göstericilere "eve dönün" dedi. Son dakika gelişmesine göre; olaylar sırasında bir kadının silahla ağır yaralandığı bildiriliyor. ABD medyası yaralıların olduğu bilgisi de paylaştı. İngiliz basını "ABD'de anarşi" başlıkları attı.

"BU SENE HÜKÜMETLERİN DEVLETLERİN İŞİ ZOR"

ABD tansiyon yükselirken 31 Aralık 2020 gecesi Habertürk'te Türkiye'nin önde gelen astrologları Hande Kazanova, Öner Döşer ve Dinçer Güner, Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek Yılbaşı Özel'de 2021 yılıyla ilgili tahminleri akıllara getirdi.

Astrolog Hande Kazanova yılbaşı gecesi şöyle konuşmuştu:

2021 yılında şöyle bir başlık öngörüyorum; çünkü gökyüzünde hem toprak, hem hava elementi hakim olacak. Toprakla hava birbirine girdiği zaman her yer toz duman olabilir. Yani biraz toplumların kendi güçlerini ön plana çalıştıkları bir süreci ifade ediyor. Özellikle ülkeleri yönetenler ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak yasaları iyileştirmek durumunda kalacaklar. Kalmayan gidecek, çok net. Çünkü görevi bırakma ve görevden ayrılmayla bağlantılı Uranüs'le Satürn dik açıları. O yüzden artık toplumun ihtiyaçlarını dinlememiz gerekiyor. Bu sene hükümet ve devletlerin işi çok da zor, bu korona hakimiyetinin olduğu zamanlarda. Çünkü kimi diyecek ki 'ben aşı istemiyorum', kimi diyecek ki 'ben aşı istiyorum, sen beni zorlayamazsın' vs. Çok ciddi kutuplaşmaların devrede olacağını göreceğiz. İnsanların kendi haklarını ve daha iyi yaşam mücadelelerinin arttığını görebiliriz.

"BAŞKALDIRILAR, İSYANLAR, YÜRÜYÜŞLER"

FATİH ALTAYLI: Bütün dünyada sokak eylemleri gibi şeyler mi olacak?

KAZANOVA: Tabii, isyanlar, başkaldırışlar, yürüyüşler, belki de çok ciddi belki de işte bir anlamda hükümetlerle...

ALTAYLI: Yani halk kendilerini anlamayan, çözemeyen, sözlerine kulak vermeyen hükümetlerle karşı karşıya geleceği bir dönem mi başlıyor?

"ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER AÇIĞA ÇIKACAK"

KAZANOVA: Kesinlikle ve tabii ki bu aynı zamanda finansal dünyanın sağlamlığını da test edecek. Çünkü bu koronadan kaynaklı olarak ileride tüm ülkelerin beklentileri var. Sonuçta teşvik paketleri var. Sistemler bir şekilde teşvik edilmek üzere çok ciddi para basımları gerçekleştiriyor. Ve tabii ki bu Uranüs ve Satürn ikilisini bir arada gördüğümüzde üretimle bağlantılı yatırımlarla ilgili olduğunu görüyoruz finansal astrolojide. O yüzden işsizliğin daha fazla olacağı, ekonomik anlamda istikrarsızlıkların bizi bir noktada vuracağı bir süreç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki sene siber saldırıların çok yüksek olacağını biliyorum. Gerek devletlerin kendi korumalarının gerek dünyada da çok önemli bilgilerin açığa çıkacağını temsil ediyor. Nükleer enerjiyle ilgili bazı konuların ele alınması gereken yıl olacak 2021 yılı.

17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihleri aslında bütün dünyanın genelinde çok ciddi olaylarla karşılaşacağımız üç tane önemli tarih olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsal ayaklanmalar, sokağa dökülmeler gibi hareketler. Satürn'le Uranüs ikilisinin bir araya geldiği çok ciddi depremler görülmüş.

"ÖZELLİKLE 5-6-7-8 OCAK TARİHLERİNE DİKKAT!"

2021 yılına giriş çok önemli. Ocak ayı çok önemli. Mesela 5-6-7-8 Ocak tarihleri özellikle Amerika'da hâlâ Senato'nun Başkan'ı açıklayacağı tarihler olarak biliniyor. 5 Ocak'ta Georgia eyaletinde bir kez daha buluşacaklar. Senato'da karar alacaklar ve 6 Ocak'ta bunun açıklamasını yapacaklar. O dönem çok ciddi bilgi açığı, çok önemli şeyler duyabiliriz, öğrenebiliriz. Ve tabii ki ben Ocak ayını suikastlerle ilgili konularda sıkıntı ve problem olarak görüyorum. Bu Biden'e mi olur, Trump'a mı olur onu bilemem ama sonuçta Ocak ayında 20 Ocak civarı, 18 Ocak civarı toplumsal hezeyanların...

ALTAYLI: Özellikle Amerika'da galiba...

KAZANOVA: Amerika'da biraz ön plana çıkacağı, biraz ortalığın karışacağı bir süreç olacağını tahmin ediyorum.