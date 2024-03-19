AstraZeneca'dan 2 milyar dolarlık satın alma
İlaç ve biyoteknoloji şirketi AstraZeneca, yeni nesil kanser tedavilerine yoğunlaşan Fusion Pharmaceuticals'ı yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın alacak
İngiliz ve İsveç şirketi AstraZeneca, kanser tedavisi için yeni nesil hedefe odaklı radyokonjugatların gelişimini hızlandırmak amacıyla Fusion'ı satın alacağını açıkladı.
Fusion'un kansere karşı yeni nesil tedaviler geliştirdiğine işaret edilen açıklamada, satın almayla AstraZeneca'nın kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedavilerden hedef odaklı tedavilere doğru ilerleyeceği kaydedildi.
Açıklamada, AstraZeneca'nın Fusion'ı yaklaşık 2 milyar dolara alacağı ifade edildi.
AstraZeneca, geçen hafta nadir hastalıklar konusunda faaliyet gösteren Fransız biyoteknoloji firması Amolyt Pharma'yı yaklaşık 1 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı.