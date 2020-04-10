Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi

FIFPro'dan yapılan açıklamada, Rumen kulübünün futbolculara ocak, şubat ve mart aylarında ödeme gerçekleştirmediği belirtildi.

Açıklamada, Astra Giurgiu'nun oyuncularına 9 aylık maaşlarında yüzde 50 indirime gitmeleri halinde ocak ve şubat ayı ödemelerinin yapılacağını ilettiği vurgulanarak, bu teklifin usulsüz ve etik dışı olduğu kaydedildi.

Romanya Futbolcular Birliğinin de Astra Giurgiulu oyuncuları desteklediği ancak federasyondaki yetkili kurulların geçici olarak kapalı olduğu aktarıldı.

FIFPro'nun Romanya'daki futbolculara destek vermeye devam edeceği de belirtildi.