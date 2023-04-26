İHA

İngiltere Premier Lig'de sezona Teknik Direktör Aaron Danks ile başlayan Aston Villa, beklentilerin altında kalmıştı. Ligde 14. hafta itibariyle 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puanla 13. sırada yer aldığı dönemde Danks'ın görevine son veren bordo-mavililerde takımın başına Emery getirildi. Premier Lig'de daha önce 2 sezon da Arsenal'i çalıştıran Unai Emery ile bir ivme yakalayan Aston Villa, tecrübeli teknik adamla çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Aston Villa, bu sonuçlar neticesinde 33. hafta sonucu 54 puanla maç fazlasıyla Tottenham’ın 1 basamak üstünde 5. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ Aston Villa, son 9 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Unai Emery’nin öğrencileri, söz konusu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlikle 24 puan topladı. Bordo-mavililer, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Villa, yakaladığı seride deplasmanda Everton ve Chelsea’den, sahasında ise Crystal Palace, Bournemouth, Nottingham Forest, Newcastle United ile Fulham’dan 3 puan alırken, dış sahada oynadığı West Ham ve Brentford ile berabere kaldı.

OLLIE WATKİNS'DEN KARİYER SEZONU İngiliz futbolcu Ollie Watkins, bu sezon ligde çıktığı 32 maçta 14 gol, 6 asist üretti. Watkins, Aston Villa'yla 3. sezonunda sağladığı 20 gol katkısıyla diğer 2 sezonu geride bırakarak, en başarılı sezonunu yaşıyor. 27 yaşındaki golcü, Premier Lig’de 2020-2021 sezonunda 37 maçta 14 gol, 5 asist, 2021-2022 sezonunda ise çıktığı 35 karşılaşmada 11 gol, 2 asiste imza atmıştı.

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