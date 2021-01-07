Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başında yapılan rutin Kovid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktığı belirtildi.

Yaşananların ardından bugünkü antrenman programının iptal edildiği, takımın karantinaya alındığı ve kulübün Bodymoor Heath antrenman tesislerinin kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarın akşam Liverpool ile yapılacak 3. tur maçının ertelenmesi için yetkililerle gereken görüşmelere başlandığı da belirtildi.