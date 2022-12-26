Bu sonuçla Liverpool puanını 25'e çıkararak 6'ncı sıraya yükseldi. Aston Villa ise 18 puanda kaldı

İkinci devrede ev sahibi Aston Villa, 59. dakikada Ollie Watkins'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Oyunu yeniden kontrolü altına alan Liverpool, 81. dakikada Stefan Bajcetic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve müsabaka bu skorla sona erdi.