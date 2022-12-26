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Aston Villa - Liverpool: 1-3 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Kırmızılar'a üç puanı getiren golleri Salah, Van Dijk ve Bajcetic kaydetti.

Giriş: 26.12.2022 - 22:53 | Güncelleme: ABONE OL
Aston Villa - Liverpool: 1-3 (MAÇ SONUCU)
AA

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleye atak başlayan Liverpool, 5. dakikada Muhammed Salah ve 37. dakikada Virgil van Dijk'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede ev sahibi Aston Villa, 59. dakikada Ollie Watkins'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Oyunu yeniden kontrolü altına alan Liverpool, 81. dakikada Stefan Bajcetic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve müsabaka bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 25'e çıkararak 6'ncı sıraya yükseldi. Aston Villa ise 18 puanda kaldı

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