Aston Villa'dan Nicolo Zaniolo açıklaması

İtalya'da başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında ismi geçen Nicolo Zaniolo, takımı Aston Villa'nın bu hafta sonu West Ham ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray'dan kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun, yasa dışı bahis iddialarıyla ilgili İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve ilgili makamlara yardımcı olduğu, kulüp yönetimiyle de bir araya geldiği kaydedildi.