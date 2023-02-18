İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi. Londra ekibi uzatma dakikalarında attığı iki golle 3 puana uzandı.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 4-2 kazanırken goller; konuk ekip Arsenal'in golleri 16. dakikada Bukayo Saka, 61. dakikada Oleksandr Zinchenko, 90+3'te Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez kendi kalesine ve 90+8'de Gabriel Martinelli kaydetti.

Arsenal'in 4. golünde kaleci Emiliano Martinez rakip kalede gol aramaya gidip kalesini boş bıraktı. Kornerden seken topta kontra atağa kalkan Arsenal, Gabriel Martinelli ile farkı 2'ye yükseltti.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aranın ardından kazanan Arsenal 54 puana ulaşırken, Aston Villa 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa deplasmanda Everton ile karşılaşırken, Arsenal evinde Leicester City'i konuk edecek.