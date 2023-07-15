Aston'dan 110'uncu yaşa özel manuel model

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İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin, 110'uncu yaşını geliştirdiği özel bir model ile kutluyor. Valour adı verilen özel üretim otomobil, markanın geçmişindeki önden motorlu spor otomobillerin geleneğini devam ettiriyor.

Kaputunun altında 715 beygir güç ve 753 Nm tork üreten 5.2 litrelik Twin Turbo V12 motor bulunan otomobil, bu gücü 6 ileri manuel şanzıman ile tekerleklere aktarıyor.

Valour'un, dünya çapında sadece 110 adetlik sınırlı üretime sahip olacağını da belirtelim.

Yapılan açıklamaya göre, Valour, orijinal V8 Vantage'dan ve 1980'deki Vantage tabanlı RHAM/1 'Muncher' Le Mans yarış otomobilinden ilham alınarak ortaya çıkarıldı.

Otomobil hakkında konuşan Aston Martin Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, "Valour, Aston Martin'in sürüş tutkusunun ve değerli mirasının bir kutlaması, ancak aynı zamanda günümüzün canlı ve dinamik markasının da simgesi. Valour, markanın klasik karakterini güncelikle birleştiren modern bir otomobil" dedi.

Valour üretimi, 2023'ün 3'üncü çeyreğinde Aston Martin'in Gaydon Genel Merkezinde başlayacak.

İlk teslimatların ise, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Otomobilin, kolleksiyonerler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.