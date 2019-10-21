Göz çevresi kırışıyorsa…

Yaşa bağlı kapak değişikleri için kesin bir başlangıç yaşı vermek mümkün olmamakla birlikte bazı risk faktörlerini taşıyanların genellikle 40’lı yaşlarda bu tür sorunları daha sık yaşama olasılığı da artıyor. Örneğin astigmatı veya hipermetropu olan fakat gözlük kullanmayan kişilerin sürekli gözlerini kısarak bakmaları, göz çevresindeki kırışıklıkların daha erken ortaya çıkmasına ve daha belirgin olmasına neden oluyor.