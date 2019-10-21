21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aslında her yaş grubundan insanda göz kapağı problemleri görülebiliyor. Fakat belli bir yaştan sonra bu problemlerin çeşitlendiği ve görülme sıklığının arttığı da bir gerçek.
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, kaş ve kapak düşüklüğünü refleks olarak düzeltmek için kaşını sürekli yukarı kaldıranlar başta olmak üzere astigmat ya da hipermetrop gibi düzeltilmemiş görme kusurlarına sahip kişilerin özellikle yaş ilerledikçe göz çevresi ve göz kapağında da istenmeyen sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekti.
Göz çevresi kırışıyorsa…
Yaşa bağlı kapak değişikleri için kesin bir başlangıç yaşı vermek mümkün olmamakla birlikte bazı risk faktörlerini taşıyanların genellikle 40’lı yaşlarda bu tür sorunları daha sık yaşama olasılığı da artıyor. Örneğin astigmatı veya hipermetropu olan fakat gözlük kullanmayan kişilerin sürekli gözlerini kısarak bakmaları, göz çevresindeki kırışıklıkların daha erken ortaya çıkmasına ve daha belirgin olmasına neden oluyor.
Ayrıca sigara içen, yoğun stresle yaşayan veya uzun süre güneş ışığına maruz kalanlar da erken yaşta bu tür sorunlarla karşılaşabiliyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte dokuların gevşemesi, yağ dokusunun azalması ve yer çekiminin etkisinin artması mevcut değişiklikleri belirginleştiriyor.
Göz kapağı düşüyorsa…
Göz kapağı değişikliklerinde genetik faktörlerin de önemli etkisi var. Genetik yatkınlık taşıyan kişilerde doğuştan kaş ve kapak asimetrisi ve düşüklüğü, kıvrım asimetrisi, kapaklı olma, iç kısımda katlantı, dış açının aşağıda olması gibi değişiklikler söz konusu olabiliyor. “Gevşek kapak sendromu” olarak tanımlanan durumda ise göz kapaklarının yaşla birlikte giderek gevşemesi ve gözü koruyamaması gündeme geliyor. Özellikle estetik kapak ameliyatı olacak hastalarda bu sendromun varlığının dikkatle araştırılması gerekiyor, aksi takdirde bu durum operasyon sonrası ciddi komplikasyonlara yol açıyor.
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