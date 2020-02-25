Assange'ın ABD'ye iade davası Londra'da başladı: 'İsimlerini ifşa ettiği bilgi kaynakları kayboldu'

25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Juilian Assange'ın ABD'ye iade davası bugün Londra'da başladı. ABD hükümetinin avukatı James Lewis, Assange'ın, Amerikan ordusuna ait veri tabanlarına sızarak ve bunları yayımlayarak "apaçık suç işlediğini" söyledi. Lewis, Assange'ın isimlerini ifşa ettiği bilgi kaynaklarının, "kaybolduklarını" iddia etti.
ABD hükümetinin avukatı James Lewis, Londra'daki ilk duruşmada, 48 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange'ın Amerikan ordusuna ait veri tabanlarına siyasi amaçlarla sızdığını söyledi.
Assange'ın avukatları, müvekkillerinin ABD'ye iade edilmesi halinde, 175 yıla kadar hapse mahkum edilebileceğini söylüyor.
James Lewis ise bunun abartılı olduğunu savundu.
Lewis, Assange'ın ABD'nin açıklanmasını istemediği "yüz kızartıcı" bilgileri yayımlamaktan 18 farklı suçlamayla karşı karşıya bulunmadığını, suçlamaların çoğunun "apaçık suç faaliyetleriyle" ilgili olduğunu savundu.
Lewis, "Haber yapmak ya da gazetecilik suç faaliyetleri için bir bahane değildir ve yasaları ihlal etme ehliyeti vermez" dedi.
ABD'nin, WikiLeaks ifşaları nedeniyle dünya genelinde "risk altındaki ya da potansiyel risk altındaki yüzlerce kişiyi belirlediğini" ve bu kişileri uyarmak için çaba harcadığını savunan Lewis, "ABD, WikiLeaks tarafından yayımlanan gizli belgelerde, kimlik bilgileri bulunan ve daha sonra ortadan kaybolan kaynakların bilincinde" dedi.
Ancak Lewsi ABD'nin bu aşamada, bu kişilerin WikiLeaks yayınları yüzünden ortadan kaybolduğunu kanıtlayamayacağını belirtti.
Dava görülürken, Assange'ın destekçileri mahkeme binasının önünde gösteri yaptı.
Gösteride çalınan sirenler, atılan sloganlar ve söylenen şarkılar, duruşma salonunda da duyuldu.
Assange gürültü nedeniyle konsantre olamadığını söyleyince, Yargıç sözü avukatına verdi. Avukatı Edward Fitzgerald ise "Assange, duyamadığını ve dışarıdaki gürültü nedeniyle konstantre olamadığını söylüyor" dedi.
Yargıcın "kaçması için ciddi gerekçeler bulunduğuna" karar verdiği Assange, geçen yıl Eylül ayından bu yana İngiltere'de hapiste tutuluyor
Julian Assange, Mayıs 2019'da, yedi yıl boyunca Ekvador Büyükelçiliği'ne saklanarak, şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 haftalık hapis cezasına çarptırılmıştı.
Assange, tecavüz iddiaları nedeniyle arandığı İsveç'e sınırdışı edilmekten kaçınmak için Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange suçlamaları reddederken, hakkındaki tecavüz soruşturması daha sonra kapatılmıştı.
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