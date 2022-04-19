Trabzonspor Kayserispor maçı için artık heyecan dorukta. 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına sahne olacak Trabzonspor Kayserispor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Kayserispor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI YAYIN

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Hüseyin, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Cornelius