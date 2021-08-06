Beşiktaş Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonuna kısa bir süre kala Beşiktaş, iyi oyun ve galibiyetle moral bulmak istiyor...

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçında 6 Ağustos Cuma günü Adana Demirspor ile karşılaşacak. 19:00'da başlayacak mücadele ASpor kanalından canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz , Josef, Salih Uçan, Ljajic, Gökhan Töre, Nkoudou, Güven Yalçın.