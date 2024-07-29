Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali 13 Eylül'de başlıyor

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali 13-26 Eylül tarihlerinde Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleşecek.

Festival,13 Eylül’de Ankara- Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği G. Verdi'nin dünyaca ünlü 'AIDA' isimli opera eseriyle açılışını yapacak. 16 Eylül’de Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 'Gala Konseri' seyircilerle buluşacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi, 20 Eylül’de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşliğinde ünlü besteci Tchaıkovsky'in 'Kuğu Gölü' adlı bale eserini sahneye taşıyacak. 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin kapanışı ise 26 Eylül’de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün büyük yapımlarından 3 perdelik Tosca operası ile yapılacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Aspendos’ta ilk kez seyirci ile buluşturulacak eserde; görevini kendi kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia, gerici ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ile opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olaylar konu ediliyor.

Eylül ayını bale şölenine çevirecek festivalin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.