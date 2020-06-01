Aspendos Antik Tiyatrosu yeni dönemin ilk ziyaretçilerini kabul etti

Asırlara meydan okuyan görkemiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan antik tiyatrosuyla meşhur Belkıs Antik Kenti, "yeni normal" olarak nitelenen yeni dönemde kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı.
Kovid-19'la etkin mücadele sürecinin ardından bu sabah başlatılan yeni süreçte ziyaretçi kabulüne başlayan antik kentte bir dizi önlem alındı.
Antik kentle aynı ismi taşıyan Belkıs Mahallesi'ne sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yoğunluk oluşturdu.
Bilet gişesi önünde bekleyen özel güvenlikçiler, antik kente ilgi gösteren ziyaretçilerin ateşini ölçtü. Girişten itibaren zeminde sosyal mesafe uyarı etiketleri de yer aldı. Maskesi bulunmayan yerli ve yabancı turistlerin antik kente girişine ise izin verilmedi.
Antik kent, gişeden alınacak bilet ya da müze kart ile bugünden itibaren 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.
- Antik tiyatro 15 bin kişi kapasiteli
Milattan önce 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulan Aspendos Antik Kenti, biri büyük, biri küçük iki tepe üzerine kurulu bulunuyor. Antalya-Manavgat yolundan ayrılan asfalt bir yolla ulaşılan Aspendos, Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda yer alıyor.
Antik kentin girişinde bulunan ve milattan sonra 160-180 yıllarında Romalı iki kardeş tarafından yaptırılarak şehre hediye edilen Aspendos Antik Tiyatrosu ise işlevsel açıdan en iyi tasarlanmış ve eksiksiz Roma tiyatrosu örnekleri arasında gösteriliyor. Antik kentte, mühendislik harikası olarak gösterilen tarihi su kemeri de yer alıyor.
Anadolu'daki Roma tiyatrolarının sahnesiyle bugüne ulaşabilen en eski ve sağlam bir örneği olan tiyatro, 15 bin kişilik kapasitesiyle dikkati çekiyor. Aspendos Antik Tiyatrosu hala konserler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
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