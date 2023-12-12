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        ASO, sanayide ikiz dönüşüm için TÜBİTAK ile işbirliği yaptı

        Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında, oda üyesi firmaların "dijital dönüşüm" ve "yeşil dönüşüm" için desteklerden daha etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla "İşbirliği Çerçeve Protokolü" imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:45
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        ASO ile TÜBİTAK'tan ikiz dönüşüm iş birliği
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        Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO Başkanı Seyit Ardıç, imza törenindeki konuşmasında, TÜBİTAK ile yapılan işbirliği ile bilimin ve teknoloji gücünün sanayiye entegre edileceğini belirtti.

        Ankara'da sanayinin gündeminin değişim olduğunu aktaran Ardıç, "Asıl arzumuz uluslararası düzeyde teknolojiyi ve yenilikleri üretecek noktaya ulaşmaktır. Bunun için orta vadede ikiz dönüşümün bütün üyelerimizde kurum kimliği haline gelmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ardıç, Avrupa Birliği'nin (AB) üretim ve ticaret kriterlerine uyumlu olma konusunda firmalara yönelik kapsamlı faaliyetler yürüttüklerini bildirerek, "TÜBİTAK'ın araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki uzmanlığı, ASO üyelerimize teknoloji tabanlı çözümler sunmamıza olanak tanıyacaktır. Bu protokol, inovasyonu teşvik ederek iş dünyamızın sürdürülebilir büyümesine katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda ülkemizdeki firmalar arasında AR-GE ve yenilik farkındalığının artırılmasına, yenilikçi iş fikirlerinin teknoloji odaklı girişimlere dönüşmesine önemli katkılar sunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise ASO ile Türkiye'nin rekabetine katkıda bulunabileceklerine inandıklarını aktararak, kurumun sanayicilere yeşil ve dijital dönüşüm için sağladığı desteklere ilişkin bilgi verdi.

        AR-GE DESTEK BİRİMİ KURULACAK

        Söz konusu protokol kapsamında, Oda bünyesinde, özel AR-GE destek birimi oluşturulacak. Bu birimde, TÜBİTAK'ın yeni çağrıları ve programlarına başvurmak isteyen üyelere bilgilendirme yapılacak. Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu yönlendirme sağlanacak ve proje yazma konusunda destek olunacak.

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