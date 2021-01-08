O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ



Alkoçlar, dört yıl önce birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı ile ilişkisini neden sonlandırdığına ilişkin açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Alkoçlar, "Baktık ki Hakan'la ilişkimiz ciddiye, evliliğe gidiyor. Yaşımız küçük olduğu için korktuk, oturup ayrılma kararı aldık." demişti.