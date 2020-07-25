Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberien göre; Aslışah Alkoçlar ailesi ile birlikte Bodrum'daki bir otelde tatil yapıyor.



Anne-babası Gülşah-Ender Alkoçlar ve ablası Neslişah-Engin Altan Düzyatan çiftiyle birlikte kalabalık bir şekilde tatil yapan sosyetik güzel, geçtiğimiz gün ise sevgilisi Kaan Demirağ ile buluştu.





