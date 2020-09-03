Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alkoçlar, spor sonrası tek başına mağazaları dolaştı.

Elinde kahvesi ile alışveriş keyfi yapan Aslışah Alkoçlar'ın, spor şıklığı ile dikkat çekti.