Oyuncu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yılın son haftasını alışverişe ayıran Karalar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni yılı ailesiyle birlikte karşılayacağını belirten 21 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2021'de yeni projeleri ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyledi.

Aslıhan Karalar, ayrıca yeni yılın ilk haftasında bir moda dergisinin kapağında yer alacağını ve şimdiden çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.