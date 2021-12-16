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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; '5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri', önceki akşam sahiplerini buldu. Organizasyonun sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek üstlendi.

"İKİNCİ ÖDÜLÜMÜ ALIYORUM"

"Yılın Yıldızı Parlayan Kadın" ödülünü alan 2017 Best Model birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, "İkinci ödülümü alıyorum. Daha güzel projelere ve işlere inşallah..." diye konuştu.

"FARKLI BİR GENÇ KIZI OYNUYORUM"

Yeni projelerinden bahseden Karalar, "Daha İyi Bir Yarın' ve 'Adanış Kutsal Kavga' adında iki sinema filmim var, vizyona girecek. Yaz aylarında 'Limit' adında Kore uyarlaması bir dizi çektik. Dijital platformda yayınlanacak. Beş genç kızız. Farklı bir genç kızı oynuyorum. Ormanda kalıp, hayatta kalma hikayesi... Bol aksiyonlu iş..." şeklinde konuştu.

Oyuncunun 85 yaşına basan anneannesi de torununu gecede yalnız bırakmadı.