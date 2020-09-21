"BU ÜLKENİN TABİATI BENİM İÇİN KUTSAL"

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olamayacak güzellikler bize bahşedildiği için önce şanslı, sonra sorumlu hissediyorum kendimi.

Bu sebeple sürekli çerden çöpten bahsediyorum, bu sebeple sürekli birçoklarının fark etmeden önünden geçtiği o güzellikleri gösterip dilim döndüğünce anlatıyorum. Ben ülkemi, doğayı çok seviyorum ve bu ülkenin her bir köşesinin tabiatı benim için çok kutsal.