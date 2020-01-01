Kedisinin gözünü tırmalaması nedeniyle Aslıhan Gürbüz'ün korneası çizildiği ve apar topar ameliyata alındığı öğrenildi.

"MİÇO'NUN YARASINI KROM SARIYOR"

Oyuncu, gözü bantlı bir halde köpeğine sarıldığı bir pozunu takipçileriyle paylaşarak, "Gözüm gayet iyi, Miço'nun yarasını, Krom sarıyor. Miço yeni ev buldu, Krom'a benim gibi bir deli abla geldi" notunu ekledi. Takipçilerinden, Gürbüz'e geçmiş olsun yorumları geldi.