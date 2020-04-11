Evliliği hakkında açıklamalarda bulunan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Karantinada 20. günümüz. Arda ile hiç kavga etmedik. Ben 'Hiçbir evlilik dört dörtlük değil' demiştim. Sanki kendi evliliğim dört dörtlük değilmiş gibi manşetler atıldı. Çok şükür benim güzel bir evliliğim var.