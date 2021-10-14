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Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan'ın yedi yıllık arkadaşlığı 2015'te aşka dönüşmüştü. 2019'da nikah masasına oturan çift, aynı yıl oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. İkilinin ikinci çocukları Asil Aslan ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

Mutlu evlilikleri süren çiftten Doğan, kayınpederi Adnan Turan ve kayınvalidesi Yüksel Turan'ı Bayrampaşa'da ziyaret etti. Esnafla tanışıp, sohbet eden Aslıhan Doğan Turan, o anları YouTube kanalında yayınlamak için kayda aldı.

Eşinin kardeşi Okan Turan ile Bayrampaşa sokaklarını gezen sosyetik isim, vatandaşlara, "Beni tanıyan var mı?" sorusunu yöneltti. Sokakta karşılaştığı insanlarla sohbet eden Turan'ı çok fazla tanıyan çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.

"İNSANLAR EN UFAK OLAYDA HEMEN BOŞANIYOR"

Arda Turan, daha önce eşinin YouTube kanalına konuk olmuştu. Turan ile sohbetini gerçekleştiren sosyetik güzel, "Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bence bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor." ifadelerini kullanmıştı.

"BİRBİRİMİZE HALA AŞIĞIZ"

34 yaşındaki yıldız futbolcu ise konuyla ilgili, "Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hala aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz." diye konuşmuştu.

"BABA OLDUKTAN SONRA DAHA SAKİNİM"

Arda Turan, kendisini tek kelimeyle "adaletli" olarak nitelendirmişti.

Baba olduktan sonraki değişimi hakkında konuşan ünlü isim, "Daha sakin ve daha uysalım. Daha alttan alan ve kavgacı olmayan biri... Çok kabul etmediğim bir şey ama baba olduktan sonra 'Aman, bunu da ben mi düzelteceğim?' diyorsun. Gençken 'Her haksızlığa karşı geleyim' halindeydim. Türk toplumunu ne olursa olsun çok seviyorum ama bizim toplumumuza bir şey anlatmak çok zor. Sen bile bazen 'Nasıl yanlış anlaşılıyorsun?' diyorsun. Bir şeyi düzeltmeye, anlatmaya uğraşmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"İYİ ÖZELLİKLERİMİ DOĞRU YERDE KULLANAMIYORUM"

Öz eleştiride de bulunan Turan, "Çok sevdiğim birisiyle geçen konuşurken bana, 'Çok cesaretlisin, liderlik özelliklerin var, merhametlisin' derken, ben de havaya giriyorum tabii, 'Bunlar çok güzel özellikler ama doğru yerde kullanıldığı zaman bir manası var' dedi. O dönemde söylediğinde 'Bunların hepsini yanlış yerde kullandın' demişti. Sevdiğim özelliklerim var ama gereksiz yerde cesaret, liderlik yapacağım diye cengaverlik... Benimle ilgili öz eleştiri yapılacaksa; iyi özelliklerimi doğru yerde kullanamıyorum. O yüzden de kötü gözüküyor" diye konuşmuştu.

"ANNEMİN AYAKKABILARINI GİYDİRDİĞİNİ GÖRDÜM"

Eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Arda Turan, Aslıhan Doğan'a, "Farklı kültürlerde yetişsek de örf ve adet bilen bir kadınsın. Geçen gün seni, annemin ayakkabılarını giydirirken gördüm... Annem bel fıtığı ameliyatı olduğu için giyemiyordu. Çok duygulandım. Yeniden sana teşekkür ediyorum" demişti.

Turan, eşinin, "İleride iki çocuğunun da futbolcu olmasını ister misin?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Tabii ki futbolcu olmalarını isterim... Kişisel gelişimleri için de bu çok önemli... Ailesiyle konuşamayacağı şeyleri takım arkadaşlarıyla konuşabilirler, spor yaparken cesaret edebilirler ve kendi kişiliklerini geliştirebilirler. Profesyonel sporcular olmasalar bile sporun içinde olmalarını çok isterim.