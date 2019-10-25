Sosyal medya hesabından doğum sonrası çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Aslıhan Doğan altına bu notu düştü:

Sen benim miladımsın oğlum.İsmin gibi güçlü, heybetli, azametli yaşa. Babanın sana anlatacağı bir doğum hikayen var. Onu iyi dinle. Ve başın hep o anki gibi dik dursun.. Sana sahip olduğum güne ne kadar şükretsem azdır. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kalbim..

Ünlü futbolcu Arda Turan'da eşi Aslıhan Doğan'ın paylaşımının altına kalp emojisi bıraktı.