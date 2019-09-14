Yaşadığı tatsız olaylarla son günlerde magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakın bir arkadaşına hediye almaya geldiğini söyleyen Aslıhan Turan, koşar adım alışveriş yaptı.

Acelesi olduğunu söyleyen Aslıhan Turan, "Gerçekten trafiğe kalmadan çıkmam lazım. O yüzden biraz acelem var. Daha sonra konuşuruz" açıklamasında bulundu.