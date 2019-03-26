Evet aylardır siz merak ettiniz... biz sustuk. Görüşmüyoruz dedik. Haberim yok dedik. Bazen barıştık dedik. Kafamız karışıktı.. Ağır şeyler yaşadık... O bana, ben ona cezalar kestik... Ama aşk bu... Sevgi o kadar kuvvetli ki aramızda ne o gidebildi ne ben.