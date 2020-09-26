Yalçın, takımının Portekizli Rio Ave ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi eleme maçı öncesinde Turanlı ile Etiler'deki bir restoranda baş başa yemek yedi. İşte Aslı Turanlı hakkında bilgiler...

ASLI TURANLI KİMDİR?

1994 yılında doğan Aslı Turanlı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.