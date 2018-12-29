Yılbaşı gecesi birbirinden ünlü isimleri ekrana getirecek olan programda başarılı sunucu Aslı Şafak'ın başına gelmeyen kalmayacak...

İlk başlarda her şeyin yolunda gittiği programın ilerleyen dakikalarında Şafak, izleyenleri hem şaşkına çevirecek, hem de gülmekten kırıp geçirecek bir olayla ekrana gelecek.

31 Aralık Pazartesi Yılbaşı Özel bölümüyle saat 20:00'da yayınlanacak olan programın konukları ise Yılmaz Vural, Derya Uluğ, Nursel Köse, Dilan Çıtak, Ece Seçkin, hande Kazanova, Sadi Uzunoğlu, Ali Eyüboğlu ve Serenay Aktaş...

Gecenin sürpriz ismi ise Mustafa Topaloğlu olacak!