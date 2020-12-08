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'Aslı Şafak'la İşin Aslın'da' 500. bölüm heyecanı

Bloomberg HT'de hafta içi her akşam saat 20.00'de yayınlanan, BBO yapımın yapımcılığını üstlendiği Aslı Şafak'la İşin Aslı’nda 500. bölüm dillere destan bir kutlama ile ekranlara geldi

08.12.2020 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
'Aslı Şafak'la İşin Aslın'da' 500. bölüm heyecanı
HABERTURK.COM

Üç sezondur doyumsuz eğlencenin, müziğin ve keyifli sohbetlerin adresi olan Aslı Şafak’la İşin Aslı programı, farkını bir kez daha ortaya koydu.

Bloomberg HT'de hafta içi her akşam saat 20.00'de yayınlanan 500. bölüm, Aslı Şafak’la İşin Aslı stüdyosunda adeta bir düğün tadında kutlandı.

O İSİMLERİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ

Aslı Şafak’ın ev sahipliğinde, ünlü isimler Eypio, Aynur Aydın, Oytun Erbaş ve Uğur Batı ile eğlencenin nabzı an be an arttı. Murat Balkan ve Ertuğrul Şentürk de canlı müzikleriyle geceye renk kattı.

HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Covid-19 salgını 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alırken, yayınlarına hiç ara vermeden 500. bölüme ulaşan Aslı Şafak’la İşin Aslı, evlerinize misafir olmaya aralıksız devam ediyor.

Aslı Şafak’la İşin Aslı hafta içi her akşam saat 20.00’de Bloomberg HT'de.

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