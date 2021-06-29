Aslı Şafak'la İşin Aslı "Umut'a Ses Ol Ormanı" tamamlandı

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Ankara’da alkollü bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz artık adını taşıyan ormanda fidanlarla yaşayacak…

ASLI ŞAFAK, 7 BİNİNCİ FİDANI KENDİ ELLERİYLE DİKTİ

Aslı Şafak, program ekibi ve Umut'un ailesiyle Aslı Şafak'la İşin Aslı "Umut'a Ses Ol Ormanı''nın son fidanını dikmek için yola çıktı. Ormana gelindiğinde duygusal anlar yaşandı. Tahmin edilenden çok daha kısa sürede yapılan bağışlar Umut'a ses olurken, Aslı Şafak ve ekibi başarılarının gururunu yaşadı.