Aslı Şafak ekranlara yıldız tozu serpiştiriyor.

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimlerini programında ağırlayan Aslı Şafak, kendine has uslubu ve keyifli sorularıyla işin aslını konuşuyor.

En renkli sohbetler, en güzel şarkılar, tadına doyumsuz şovlar ve gecenin sürpriziyle Aslı Şafak’la İşin Aslı, 2018’e görkemli bir veda gerçekleştiriyor. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bölümüyle yılbaşı gecesinin eğlence ve kahkaha vaat eden programı Aslı Şafak’la İşin Aslı’nı sakın kaçırmayın!

“Aslı Şafak’la İşin Aslı” yılbaşı akşamı saat 20.00’de Bloomberg HT’de!