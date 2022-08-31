"Aslı Şafak'la İşin Aslı" 5. sezonuna 'Merhaba' diyor!

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Aslı Şafak, birbirinden değerli konukları ve ufuk açan sohbetiyle 4 sezondur olduğu gibi 5. sezonunda da yapılmayanı yapıyor, sorulmayanı soruyor, konuşulmayanı konuşuyor ve olaylara bambaşka bir perspektiften bakıyor...

Doyumsuz sohbetin adresi "Aslı Şafak'la İşin Aslı", yeni sezonuyla 5 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Bloomberg HT'de.