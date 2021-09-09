Hasret sona eriyor... Aslı Şafak, renkli konukları ve sıcacık sohbetiyle ekranlara geri dönüyor.

Bloomberg HT'nin sevilen programı "Aslı Şafak'la İşin Aslı" 13 Eylül Pazartesi yeniden izleyiciyle buluşuyor. Aslı Şafak, nefes aldıracak sohbeti ve sürprizleriyle birbirinden renkli isimleri programında ağırlamaya devam edecek.

Doyumsuz sohbetin adresi "Aslı Şafak'la İşin Aslı" 13 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her akşam saat 20.00'de Bloomberg HT'de.