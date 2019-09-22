Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; dünyaca ünlü opera sanatçısı Mario Frangulis, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Orkestra Şefi Lukas Karytınos eşliğinde Bodrum'da konser verdi.

Konseri izleyenler arasında başarılı oyuncu ve sanatçı Aslı Omağ da vardı. Konser sonrası kuliste Mario Frangulis ile sohbet eden sanatçı, "Sürpriz için hazır olun" diyerek dünya yıldızı ile düet yapacaklarının sinyalini verdi.