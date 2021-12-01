Aslı Hünel'in sunumuyla 'Gelin Evi' çok yakında Show TV'de!

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En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de 'Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV’nin fenomen yarışma programı 'Gelin Evi' Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel’in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın’ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

Aslı Hünel’in sunumuyla WGelin EviW Show TV’de başlıyor.

'Gelin Evi' yeni sezonuyla çok yakında Show TV’de.

Haydi gelinler! Hem eğlenecek hem altın kazanacaksınız. Başvurularınız için;

https://www.showtv.com.tr/basvuru/gelinevi